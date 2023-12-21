تسمُّم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بالعاصمة

21 ديسمبر، 2023
تسمُّم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بالعاصمة
أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم، في بيان لها، بتسمم 03 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون، بحي عبد العزيز رضوان، بلدية و دائرة درارية، بولاية الجزائر.
و جاء في بيان الحماية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 08سا52د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي عبد العزيز رضوان بلدية و دائرة درارية”
وأضاف البيان، “خلّف الحادث تسمم 03 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم مابين 05 سنوات و 35 سنة تم اسعافهم من طرف مصالحنا و نقلهم الى عيادة درارية”.
شرف الدين عبد النور
21 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

إثبات عضوية عضو جديد بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي

رئيس مجلس الأمة يستقبل وفداً رسمياً ورياضياً عن الجمهورية العربية الصحراوية

22 مايو، 2023

بن بوزيد: فتح باب التوظيف حسب الطلبات والتخصصات الجديدة

17 فبراير، 2022

في لقاء جمع الوزير عون مع السفير الروسي…الصناعة الصيدلانية محور مباحثات جزائرية روسية

19 ديسمبر، 2022

توقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

11 أكتوبر، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: