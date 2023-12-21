تسمُّم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون بالعاصمة

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم، في بيان لها، بتسمم 03 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون، بحي عبد العزيز رضوان، بلدية و دائرة درارية، بولاية الجزائر.

و جاء في بيان الحماية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 08سا52د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي عبد العزيز رضوان بلدية و دائرة درارية”

وأضاف البيان، “خلّف الحادث تسمم 03 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم مابين 05 سنوات و 35 سنة تم اسعافهم من طرف مصالحنا و نقلهم الى عيادة درارية”.

شرف الدين عبد النور

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