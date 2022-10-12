تمّ يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بتيارت بالناحية العسكرية الثانية، وبإشراف من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، تسليم 348 عربة من علامة مرسيدس-بنز مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز« SAFAV-MB » مخصصة للتدخل السريع، نقل الأفراد، الإسعاف ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، إدارات عمومية بالإضافة إلى مؤسسات مدنية عمومية وخاصة، وهذا في إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

هذه العملية، تندرج ضمن الاستراتيجية المسطرة من طرف وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والهادفة لتفعيل الصناعة الوطنية بمنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.

ش.ن

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