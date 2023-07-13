هذا موعد تسليم محطة تحلية مياه البحر الرأس الأبيض بوهران

توجه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار اليوم إلى ولاية وهران في محطته الثانية بعد ولاية تيميمون، حسب بيان للمجمع.

و ابرم حكار مع والي ولاية وهران اتفاقية رعاية من اجل تمويل مشروع بناء مجمع مدرسي على مستوى بلدية عين البيّة. بقدرة استقبال تصل إلى 360 تلميذ.

وذلك من أجل سد احتياجات قطاع التربية على مستوى الولاية، وتخفيف عناء تنقل التلاميذ القاطنين بالمجمعات السكنية الجديدة.

كما تنقل الرئيس المدير العام رفقة الوفد المرافق له، لمعاينة أشغال انجاز محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض لولاية وهران. حيث وقف على مراحل إنجاز هذه المحطة التي وصلت نسبة تقدم الأشغال بها إلى أكثر من 12 بالمائة.

والتي يشرف على انجازها فروع مجمع سوناطراك: الشركة الجزائرية للطاقة مدعومة بالشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. والمؤسسة العمومية للأشغال البترولية الكبرى.

ومن المرتقب أن يتم تسليم هذه المحطة نهاية سنة 2024 والتي ستغطي احتياجات الجهة الغربية لولاية وهران من مياه الشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم.

رمزي أحمد توميات

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