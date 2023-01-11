تسطير مخطط أمني شامل من أجل تسهيل حركة المرور خلال “شان “2022

سطرت قيادة الدرك لوطني، مخططا أمنيا وقائيا شاملا, في إطار احتضان الجزائر للطبعة السابعة للبطولة الإفريقية للأمم للمحليين شان 2023, في الفترة المادة من 13 جانفي الى 04 فيفري 2023٬حسب بيان لأمن الجزائر.

وأوضح البيان٬بأن هذا المخطط المسطر يرتكز على توفير تغطية أمنية ناجعة ومراقبة ميدانية فعالة، من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة٬ من أجل تسهيل حركة المرور، واستغلال شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة عبر محاور الطرقات في مراقبة السيولة المرورية.

حورية سعداوي

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