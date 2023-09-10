تسخير 80 عونا من الحماية المدنية لتقديم المساعدة للشعب المغربي

10 سبتمبر، 2023

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن استعداد الجزائر لتقديم المساعدات اللوجيستية والمادية الطارئة لمواجهة آثار الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإنّ الجزائر تعرض مخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لها

و تتمثل هذه المساعدات في فريق تدخل للحماية المدنية متكون من 80 عونا متخصصا موزع وفق التخصصات، حيث تمّ تسخير فريق سينوتقني مختص في عملية البحث تحت الأنقاض، فريق بحث وإغاثة، فريق طبي بالإضافة إلى مساعدات انسانية للإسعافات الأولية والأفرشة والخيم.

رمزي أحمد توميات

10 سبتمبر، 2023

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