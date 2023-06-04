تسخير أكثر من 18 ألف عون حماية مدنية لتأمين إمتحانات الباك والبيام

4 يونيو، 2023

كشف النقيب زهير بن أمزال، المكلف بالإتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، عن وضع جهاز أمني عملياتي لتغطية إمتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2023.

وقال بن أمزال في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه لضمان سلامة وأمن الممتحنين والمؤطرين وضعت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا أمنيا عملياتيا.

ويتكوت الجهاز الأمني العملياتي من 18550 عون بمختلف الرتب وأكثر من 1414سيارة إسعاف وكذلك 995 شاحنة تدخل .

وأكد النقيب، على أن كل الظروف مهيئة لإنجاح تأمين هذه الإمتحانات ممن خلال تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية”.

وللاشارة، سيجتاز تلاميذ شهادة التعليم المتوسط الإمتحانات ابتداء من يوم غد الإثنين الـ 05 جوان إلى الأربعاء الـ 07 جوان 2023. وشهادة البكالوريا من الأحد الـ11 جوان إلى الخميس الـ15 جوان 2023.

رمزي أحمد توميات

4 يونيو، 2023

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