تسخير أزيد من 52 ألف تاجر و2356 عون رقابة لضمان المداومة أيام عيد الأضحى

كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات أحمد مقراني عن تسخير أزيد من 52 ألف تاجر وأكثر من 2300 عون رقابة. لضمان وفرة المواد الإستهلاكية والمداومة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مقراني خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى. أنه تم تسخير تقريبا 52 ألف و325 تاجر ومتعامل إقتصادي لضمان مداومة عيد الأضحى من بينهم 6463 خباز.

بالإضافة كذلك إلى 28 ألف و984 تاجر ينشطون في مجال المواد الغذائية. والخضر والفواكه التي يحتاجها المواطن خلال أيام العيد.

أما بالنسبة للوحدات الإنتاجية التي تم تسخيرها. فكشف ذات المتحدث ن هناك 470 وحدة تحوي على 136 ملبنة تضمن تموين كل الولايات بالحليب المدعم. و295 مطحنة التي تسهر على ضمان توفير مادة “الفرينة” الموجهة للخبازين. إلى جانب تسخير 39 وحدة إنتاجية للمياه المعدنية.

وأوضح المسؤولبوزارةالتجارة، أن كل هذه المنظومة تم تسخير لها 2356 عون رقابة. سيسهرون على مراقبة مدى إلتزام مختلف التجار والوحدات الإنتاجية. مبرزا تسجيل زيادة ملموسة بالنظر إلى طول مدة العيد قدرت بـ300 عون مقارنة بعيد الفطر الماضي.

كما كشف نفس المسؤول، أنه وبخصوص ضبط السوق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية. فقد تم إتخاذ كل التدابير لضمان تموين السوق والوحدات الإنتاجية بالمواد الأولية. سواء كانت بالنسبة للمطاحن القمح الصلب واللين والملبنات 124 المعنية بنظام الدعم ببودرة الحليب. بالإضافة كذلك إلى للوحدات التحويلية التي تنتج السكر والزيت وكل المواد الأساسية

ليديا كبيش

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