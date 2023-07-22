تسجيل127 حالة وفاة غرقا منذ الفاتح جوان الماضي

أعلنت اليوم السبت، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن حصيلة مؤسفة لضحـايا حوادث الغرق خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل 22 حالة غرق ، 20 منها على مستوى الشواطئ، وحالتين (2) على مستوى مجمعين مائيين.

وأوضح نص البيان، أنه تم إنتشال 16 ضحـية غرق ، منهم 11 ضحية في الشواطئ الممنوعة، (03) في شواطئ محروسة براية “حمراء” و ضحيـتـين (2) في المجمعات المائية.

في حين أكدت وزارة الداخلية، لازالت عملية البحث عن 6 آخرين متواصلة.

هذا وارتفع العدد الإجمالي منذ الفاتح من شهر جوان إلى غاية صبيحة اليوم إلى 127 حالة وفـاة تم انتشالها منها،

80 حالة على مستوى الشواطئ، و 47 حالة على مستوى المجمعات المائية

أما عن الأسباب فتعود الى عدم التقيد بتعليمات وإجراءات السلامة خاصة في أوقات السباحة الممنوعة، السباحة في الشواطئ غير المسموحة، و السباحة في البحيرات، السدود، الأحواض والمجمعات المائية.

كما ذكرت ذات المصالح، بضرورة أخذ الحيطة، اتباع الإرشادات وعدم المخاطرة كفيل بانقاذ أرواح، داعية الجميع الى المساهمة في نشر الوعي .

رمزي أحمد توميات

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