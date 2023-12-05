تسجيل 95 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

5 ديسمبر، 2023
تسجيل 95 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع
تسجيل 95 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

سجّلت مصالح الأمن الوطني، 95 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 01 و02 ديسمبر الجاري، وجرح 114 آخرين، دون تسجيل أي حالة وفاة، حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

وأشارت المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني، أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

وفي هذا الإطار، جدّدت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 س، يختم بيان الأمن.

 

شرف الدين عبد النور

5 ديسمبر، 2023

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