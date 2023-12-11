تسجيل 71 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

11 ديسمبر، 2023
تسجيل 71 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

سجّلت مصالح الأمن الوطني، يومي 08 و09 ديسمبر الجاري (نهاية الأسبوع)، 71 حادث مرور جسماني، على مستوى المناطق الحضرية، نتج عنه وفاة شخص وجرح 82 آخرين، حسب ما كشفه بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

وأشارت المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني، حسب ذات المصدر، أن سبب وقوع هذه الحوادث عاد بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

وفي هذا الإطار، جدّدت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

11 ديسمبر، 2023

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