تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

22 أبريل، 2022

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ليرتفع بذلك عدد الإصابات الى 266044 حالة, كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

و أضافت الوزارة في بيان لها، عن تواجد مريض في العناية المركزة، كما تم تسجيل حالتين تماثلتا للشفاء, ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

وللحفاظ على صحة الكبار في السن، لتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن, دعت الوزارة، وأكدت، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

 

22 أبريل، 2022

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