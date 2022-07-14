تسجيل 426 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

14 يوليو، 2022

سجلت مصالح الأمن الوطني 426 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 جويلية 2022، أسفر عنه وفاة 12 شخصا وجرح 487 آخرين.

عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ +89 حادث، وكذا ارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ  +97 جريح، إضافة إلى ارتفاع في عدد الوفيات بـ  +03  حالة، مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي.

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيّد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

ش.ن

14 يوليو، 2022

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