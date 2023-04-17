تسجيل 4 ملايين مصاب بداء السكري في الجزائر

أفادت جميلة نذير، نائبة فرعية مكلفة بالأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن مؤشرات الصحة بالجزائر جد إيجابية بالنظر للأشواط التي قطعتها في مجال الخدمات الصحية المقدمة.

وكشفت تذير خلال نزولها ضيفا على الإذاعة الوطنية، عدد المصابين بالسكري في الجزائر بلغ حوالي 4 ملايين شخص من بينهم الأطفال وكبار السن.

كما طمأنت المسؤولة بوزارة الصحة، بأنه تم توفير كل الإمكانيات للتكفل بهم وتدعيم الوحدات القاعدية الأولية بالكفاءات.

أما فيما يتعلق برقمنة القطاع، شددت ذات المتحدثة على أنها الحل الأنجع لمعرفة مسار مصاريف الدولة فيما يخص التكفل بالمريض من خلال المتابعة المستمرة لصحته والمحافظة عليها

رمزي أحمد توميات

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