تسجيل 385 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

15 سبتمبر، 2022

سجلت مصالح الأمن الوطني 385 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 سبتمبر 2022، أسفر عنه وفاة 16 شخصا وجرح 465 آخرين.

وعرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ +26 حادث مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ +63 جريح، مع ارتفاع عدد الوفيات بـ +04 حالات.

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

ش.ن

15 سبتمبر، 2022

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