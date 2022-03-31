سجلت مصالح الأمن الوطني 322 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 مارس 2022، أسفر عنه وفاة 05 أشخاص وجرح 395 آخرين، حسب بيان لمديرية الأمن الوطني.

عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+27) حادث، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ (+49) جريح، مع انخفاض عدد الوفيات بـ (-05) حالات، مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، يضيف البيان.

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 98%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار، يضيف البيان، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

ش.ن

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