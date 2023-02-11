تسجيل 10 ملايين سائح وطني في سنة 2022

11 فبراير، 2023

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، عن تسجيل 10 ملايين سائح وطني خلال سنة 2022، مشيرا إلى أن عام 2023 سيعرف النهوض بالقطاع وتسريع وتيرة الإنجاز.

وجاء ذلك خلال إشرافه على اللقاء الوطني لإطارات قطاع السياحة والذي أقيم بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان بالجزائر العاصمة،

وأكد حمادي، على أن الجزائر قامت بخطوة كبيرة في تطوير القطاع وتنميته، موضحا أن السياحة الداخلية نالت القسط الأكبر من الاهتمام تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.

كما اضاف ذات المتحدث أن قطاع السياحة له دور كبير في تنمية الاقتصادية بعيدا عن المحروقات، مؤكدا أن العمل التقييمي هو الطريق الوحيد نحو الرقي والنهوض بالقطاع.

وتابع وزير السياحة قائلا: ” لا يزال الاستثمار يُسجل تطورا كبير في بعض الولايات ويسير ببطء في بعضها الآخر وسنعمل على استحداث أكثر من 10 آلاف منصب شغل”.

في المقابل، نفس المسؤول، بأنه سيحرص على استكمال جميع المشاريع العالقة في مختلف الولايات، مع الاهتمام بالسياحة الشتوية والغابية.

رمزي أحمد توميات

11 فبراير، 2023

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