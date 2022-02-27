تسجيل وفاة رعية جزائري بأوكرانيا

أورد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج تسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف في أوكرانيا، يوم أمس 26 فيفري 2022، وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد لهذا الحدث.

وجاء في بيان الوزارة أنه، وفي إطار متابعتها المتواصلة لوضعية أفراد الجالية الوطنية في أوكرانيا، تعرب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف يوم أمس 26 فيفري 2022، حيث تعمل مصالحنا الدبلوماسية جاهدة، في إطار السبل المتاحة، لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن.

وقدّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أخلص التعازي لعائلة المرحوم وذويه، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما جدّدت الوزارة نداءها لأعضاء الجالية الوطنية بهذا البلد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بتوجيهات وإرشادات الأمن والسلامة المعمول بها والبقاء في تواصل دائم مع سفارتنا بكييف وكذا مع بعثاتنا الدبلوماسية بكل من وارسو و بوخارست للذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا ورومانيا.

تؤكد وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حرص السلطات الجزائرية على العمل، في هذه الظروف الصعبة، من أجل تنظيم عمليات إجلاء نحو الجزائر وتدعو كافة المواطنين المعنيين بالتواصل مع سفارات الجزائر بوارسو وبوخارست عبر أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني المرفقة، يضيف المصدر.

ش.ن

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