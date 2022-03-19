سجلت هزة أرضية بشدة 5.5 درجات على سلم ريشتر هذا السبت 19 مارس 2022 على الساعة 10 سا و59 د صباحا بولاية بجاية.

وحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد حدد مركز الهزة ب28 كم شمال شرق رأس كاربون بولاية بجاية.

ووفقا لبيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد شعر بهذه الهزة بها سكان كل من ولايات جيجل، سطيف ، برج بوعريريج، البويرة ، تيزي وزو ، بومرادس، والجزائر.

وأفادا ذات المصالح، أنه تم تدخل جميع وحدات الحماية المدنية لتعرف لولاتي بجاية و جيجل، مؤكدة أنه لحد الساعة لا شئ يذكر

كما تم وضع وسائل و إمكانيات التدخل التابعة للوحدة الوطنية للتدريب و التدخل “الدار البيضاء ) في حالة تأهب فالعملية متواصلة، يضيف البيان.

وأصدرت مصالح الحماية المدنية، بيان ثانيا، كشفت من خلاله، أنه تم تسجيل اصابة 02 طالبين بجروح اثر سقوطهما بالإقامة الجامعية 17 أكتوبر تارقة اوزمور و تشقق جدران رواق داخل الاقامة .

بالاضافة الى تسجيل إصابة 01 امرأة بصدمة بالمكان المسمى “تاعساست “ بلدية بجاية.

رمزي أحمد توميات

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