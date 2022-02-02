تسجيل عجز كبير على مستوى بنوك الدم بسبب جائحة كورونا

أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم بالجزائر ليندة ولد قابلية، عن تسجيل عجز كبير في مستوى كل بنوك الدم عبر الوطن، بسبب الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت ولد قابلية في حوار مع إذاعة سطيف أن:” كل الموجات السابقة سببت لنا نقصا في عدد المتبرعين وتراجع أكياس الدم بنسبة 50 بالمائة عبر 241 مركز بالوطن”.

وأوضحت ذات المتحدثة أن الخوف من الإصابة بالكوفيد هو سبب هذا النقص والعجز، مبرزا أن كل وسائل التعقيم والوقاية من الفيروس متوفرة في مراكز تصفية الدم.

وأضافت أنه تم خلال سنة 2021 تسجيل ارتفاعا في نسبة التبرع وحصيلة أكياس الدم إلى 11.41 بالمائة مقارنة بعام 2020. حيث تم جمع في السداسي الأول من عام 2021، أكثر من 325 ألف كيس على المستوى الوطني بزيادة عن 2020.

كما أبرزت المديرة الإحتياجات الكثيرة للدم تكثر بالمدن الكبرى أين تتواجد المستشفيات الجامعية لكثرة العمليات والإستعجالات الطبية، كاشفة أنه تم فتح مراكز جديدة للتبرع بالدم.

وأضافت نفس المسؤولة بالقول:”ونسعى لوضع في كل مستشفى مركز حقن للدم. بالإضافة كذلك إلى فتح 5 مراكز جديدة”.

أما عن أهم فترة تعاني منها الوكالة الوطنية للدم من العجز، فقالت ولد قابلية أنها في شهر رمضان و فصل الصيف الذي يكثر فيه العطل التنقل والحوادث، داعية إلى ضرورة التبرع بالدم مستقبلا ورفع عدد المتبرعين واستقبال كميات كبيرة من أكياس الدم بعد نهاية الوباء.

رمزي أحمد توميات