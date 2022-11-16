تسجيل حوالي 38000 معتمر جزائري خلال الموسم الجاري

كشف اليوم الأربعاء، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، عن تسجيل حوالي 38000 معتمر خلال موسم عمرة (1444ه/2022م).

وقال سليماني في تصريح نقلته وكالة الأنباء أنه منذ انطلاق رحلات عمرة الموسم الجاري، والتي كانت أولاها في الفاتح أكتوبر المنصرم تم تسجيل قرابة 38.000 معتمر.

وأفاد ذات المتحدث، أنه تم ضبط قوائم الوكالات المرخص لها بتنظيم هذا الموسم لتصل إلى 459 وكالة سياحة وأسفار من بين 614 وكالة ترشحت عبر البوابة الجزائرية للعمرة

كما طمأن المدير العام بأن الرحلات نحو البقاع المقدسة تسير بشكل عادي ووفقا لدفتر الشروط الذي تم وضعه من قبل الديوان لتنظيم العلاقة بين المعتمر والوكالة.

وأبرز نفس المسؤول أن فرق المتابعة الميدانية التابعة للديوان تواصل عملها للوقوف على مدى التزام وكالات السياحة والأسفار ببنود دفتر الشروط على مستوى مطارات الإقلاع, ولم يتم تسجيل أي اخلال بهذه البنود في الوقت الحالي.

لبديا كبيش