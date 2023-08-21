تسجيل حالات غرق جديدة على مستوى الشواطئ والمجمعات المائية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

21 أغسطس، 2023

سجّلت مصالح الحماية المدنية ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة 03 وفيات غرقا على مستوى الشواطئ.

ويرتفع العدد الإجمالي منذ الفاتح جوان إلى غاية صبيحة اليوم الى 237 حالة وفاة غرق منها 171 على مستوى الشواطىء، و 66 حالة على مستوى المجمعات المائية، كما افادت ذات المصالح .

وبلغ عدد تدخلات الجهاز الأمني لحراسة الشواطىء خلال 24 ساعة الأخيرة، 721 تدخلا تم خلاله إنقاذ 470 غريق من موت محقق و بلغ عدد التدخلات الخاص بجهاز الحراسة منذ 17 جوان من هذه السنة الى 59144 تدخل تم من خلالها إنقاذ 38855.

سهام ق

21 أغسطس، 2023

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