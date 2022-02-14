تسجيل تراجع في حركة النقل الجوي بالجزائر بـ40 بالمائة

عرفت حركة النقل الجوي في الجزائر تراجعا، بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بالمستويات المسجلة في 2019 قبل ظهور جائحة كورونا.

و كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، يوسف سفير خلال جلسة إستماع أمام أعضاء لجنة النقل والإتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحركة الجوية تراجعت بنسبة 40 بالمائة.

وأوضح ذات المتحدث، أن ذلك تسبب في تقلص رقم أعمال المؤسسة والمقدر في 2019 بنحو 13.22 مليار دج، بنسبة 50 بالمائة في 2020 و45 بالمائة في 2021.

وأكد المسؤول نفسه، على أنه من المتوقع أن يسجل رقم أعمال المؤسسة خلال السنة الجارية 2022 إنخفاضا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة سنة 2019.

ليديا كبيش

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