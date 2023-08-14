تسجيل تراجع الذهب بأكثر من 4 دولارات

سُجّل اليوم الاثنين، تراجعا في أسعار الذهب بأكثر من 4 دولارات و هذا من خلال التعاملات، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة السادسة على التوالي، مسجلةً أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع.

جاء هذا مع تعزيز عوائد الدولار و سندات الخزانة الأمريكية، والذي يحدث هذا الاسبوع قبل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يوجه التوقعات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.

و انهت اسعار الذهب تعاملاتها يوم الجمعة الفارط، بالتراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، مسجلةً خسائر أسبوعية قوية بقيمة 30 دولارًا.

و قد انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.22 بالمائة (4.20 دولارًا)، وهذا بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، لتصل إلى 1942.4 دولارًا للأوقية.

وتراجعت عقود التسليم الفوري للذهب بنحو 0.08 بالمائة، لتسجل 1912.20 دولارًا للأوقية.

بينما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.16 بالمائة، كما انخفضت الاسعر الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.26 دولارا للأوقية، و ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.28 بالمائة، الذي سجل 1302.66 دولارا للأوقية.

سهام قريمش

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