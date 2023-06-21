 تسجيل أكثر من 2600 مشروع استثماري بقيمة تقارب 8 ملايير دولار

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة منذ الفاتح نوفمبر 2022 أكثر من 2600 مشروع بقيمة مالية تقارب 8 مليار دولار، حسبما كشفت عنه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

وحسب المصدر فقد تم خلال الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 15 جوان 2023 تسجيل 2606 مشروع. منها 2553 تمثل استثمارات محلية في حين يخص 53 مشروعا متعاملين أجانب. بمبلغ إجمالي مصرح به قدره 1084 مليار دج أي حوالي 8 مليار دولار.

في حين تم خلال الفترة الممتدة من 15 جوان 2022 إلى 15 جوان 2023 تسجيل زيادة بنسبة 121 % في عدد المشاريع.

وأوضح ذات المصدر أن هذه المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستسمح باستحداث 65792 منصب شغل.

وكشفت الوكالة أن أكثر من نصف العدد الإجمالي للمشاريع (51 %) يمثل قطاع الصناعة بقيمة 744 مليار دينار. متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 15 % والنقل بنسبة 14 % .

في حين تم تسجيل 166 مشروعا فلاحيا عبر مختلف مناطق الوطن بقيمة 49,2 مليار دج حيق يتعلق الأمر بمشاريع تخص الفلاحة و الصحة النباتية وتسمين الدواجن التفريخ الصناعي وتربية المائيات.

وفي المجال السياحي, تم تسجيل 105 مشروع استثماري بمبلغ اجمالي مصرح به. قيمته 47,5 مليار دج على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وتتعلق هذه المشاريع بإنجاز المنشآت الفندقية (48 مشروعا) ومواقع الجذب السياحي (21) ومركبات سياحية أو قرى سياحية (12).

وتشير بيانات الوكالة إلى أن نسبة 52 % من المشاريع ( 1356 مشروعا) توجد بشمال الوطن. و 30 % في الهضاب العليا و 18 % في جنوب الوطن .

أما فيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع, فإن 51 % منها تمثل تمويلا ذاتيا. في حين أن 49 % ( 1272 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...