كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، عن تسجيل أكثر من 13 مليون عملية دفع إلكتروني عبر تطبيق “بريدي موب”.

وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2023 يضيف تريكي الذي توقع أن تصل إلى 23 مليون عملية مع نهاية السنة الجارية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء نظمته مؤسسة بريد الجزائر حول “رقمنة الخدمات المالية لبريد الجزائر. ودورها في تحسين الشمول المالي” بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بحضور عدد من أعضاء الحكومة. ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية ياسين ولد موسى.

وأوضح ذات المتحدث أنه تم تسجيل خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 13 مليون عملية دفع إلكتروني عبر تطبيق بريدي موب. بالإضافة كذلك إلى أنه يتوقع أن تبلغ 32 مليون عملية مع نهاية سنة 2023. وبارتفاع يتجاوز 65 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

كما توقع وزير البرسد تسجيل إرتفاع في المبالغ المالية لهذا التطبيق بـ 370 بالمائة. خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2022.

اما فيما يخص الدفع عبر الواب، أوضح نفس المسؤول أن عدد العمليات التي تمت بالبطاقة الذهبية. خلال نفس الفترة قدرت بـ 3 مليون عملية. كما يتوقع أن تزيد عن 7 مليون عملية بنهاية سنة 2023.

كما اشار تريكي افر أن قطاعه منخرط في إطار مخطط عمل الحكومة في ديناميكية النظام البيئي المساعد على تفعيل الشمول المالي، مؤكدا أن مؤسسة بريد الجزائر أثبتت أن المؤسسات الجزائرية قادرة على تحقيق الريادة التكنولوجية.

ليديا كبيش

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