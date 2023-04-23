تسجيل أزيد من 5 ملايين مشترك في الهاتف الثابت نهاية 2022 بالجزائر

كشفت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، عن تجاوز عدد المشتركين في شبكات الهاتف الثابت في الجزائر عند تاريخ 31 ديسمبر من سنة 2022 الخمسة ملايين.

وحسب اخر حصيلة للسلطة فقد تم تسجيل عدد المشتكريما مجموعه 5.57 ملايين مشترك مقابل 5.09 ملايين خلال نفس الفترة من سنة 2021. أي بزيادة قدرها 9،40 بالمائة.

وحسب ما كشفت عنه سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية في آخر حصيلة لها، فإن 5،12 ملايين مشترك من مجموع 5،57 في شبكات الهاتف الثابت مقيمون. بينما الـ 450.093 آخرون هم مشتركون مهنيون. بالإضافة كذلك إلى أن 3،66 ملايين مشترك من أصل المشتركين في شبكات الهاتف الثابت متصلون بالشبكات السلكية. و1،42 مليون متصل بشبكات الهاتف الثابت اللاسلكي والجيل الرابع.

وكشفت الحصيلة، أن نسبة المشتركين في شبكات الهاتف السلكي بلغت 75،80 بالمائة مع نهاية شهر ديسمبر من سنة 2022. بارتفاع قدر بـ 6،4 في المائة من المشتركين.

في حين بلغ عدد المشتركين في شبكة الألياف البصرية 478.172 مشترك مقابل 167.244 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لذات الحصيلة

في المقابل عرفت نسبة الإتصال إرتفاعا طفيفا قدر بـ 1،06 بالمائة خلال سنة واحدة. حيث بلغت 12،63 بالمائة، عند نهاية ديسمبر 2022 مقابل 11،57 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.

ليديا كبيش

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