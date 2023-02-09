تسجيل أزيد من 15 ألف شاب في 120 نشاط متنقل

9 فبراير، 2023

كشف اليوم الخميس المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني، عن تسجيل مصالحه لأزيد من 15 ألف شاب في 120 نشاطًا متنقلاً.

وقال سليماني في تصريح للإذاعة الوطنية أن:” استحداث صيغة السجّل التجاري المتنقل لإثراء مدونة النشاطات الاقتصادية، مكّنت من تسجيل 15.507 شاب إلى غاية الآن، سيتسنى لهم ممارسة أنشطتهم بطريقة متنقلة في 120 نشاطًا تجاريًا”

وأشار ذات المتحدث، الى ثمار القافلة الوطنية التحسيسية التي تجوب 58 ولاية، والتي سيتم تعزيزها في الفترة القليلة القادمة بأبواب مفتوحة وأيام تحسيسية لاستقطاب المزيد من الشباب

وفي هذا الصدد، طمأن المعنيين بالتأكيد أنّ الأمر لا يتطلب إجراءات معقدة، بل يحتاج إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل شاب مهتم بالاندراج ضمن سياقات التجارة المتنقلة.

كما أبرز المدير العام المزايا التي يجنيها أي تاجر متنقل مسجّل، حيث سيستفيد هو وعائلته من التغطية الاجتماعية ومنحة التقاعد، ومن ثمّ يتمّ إدماج التاجر المعني بشكل كامل، مُركّزا على أنّ الصيغة تتيح تغطية الأحياء الجديدة والمناطق النائية وتمكّن المواطنين من التعامل مع تجار موثوقين.

ولفت نفس المسؤول إلى إمكانية التسجيل إلكترونيًا دون تنقل حيث قال :”المركز الوطني للسجل التجاري يحوز على قاعدة بيانات مرقمنة ومؤمنة، والكثير من المعاملات تتم إلكترونيا بما فيها الدفع الالكتروني”.

رمزي أحمد توميات

9 فبراير، 2023

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