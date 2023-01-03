تسجيل أزيد من 12 ألف ضحية لحوادث المرور خلال 11 شهر

3 يناير، 2023

أعلن اليوم الثلاثاء، الرائد سمير بوشحيط من مركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك، عن تسجيل أزيد من 12 ألف ضحية في حوادث المرور خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2022.

وكشف الرائد بوشحيط في تصريح خص به الاذاعة الوطنية أنه تمّ تسجيل 5822 حادث مرور في الفترة المذكورة عبر مختلف ولايات الوطن، أسفرت عن هلاك 2512 شخصًا وإصابة 9662 شخصًا بجروح مختلفة.

وحسب ذات المتحدث، فإنّ تورط المارة خلال الفترة ذاتها نال حصة الأسد بـ 458 حادث مرور، مشيرا إلى أنّ ولاية برج باجي مختار تصدّرت قائمة الحوادث الأكثر مأساوية بحادث أودى بحياة 13 شخصًا وجرح 4 آخرين، متبوعة بولاية الجلفة التي شهدت حادثًا نجم عن هلاك 11 شخصًا وإصابة 11 آخرين بجروح مختلفة.

في حين لفت الرائد بوشحيط إلى أنّ ولايتي الجزائر العاصمة وعين الدفلى لا تزالان دائمًا في المراتب الأولى لحوادث المرور.

ليديا كبيش

3 يناير، 2023

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