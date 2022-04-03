كشف اليوم الأحد محافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب، محمد ايقرب أن عدد زوار الطبعة الـ 25 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر “سيلا”، تجاوز عتبة 1.5 مليون زائر.

وأفاد ايقرب لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن هذه الطبعة، عرفت مشاركة قياسية بـ 1250 دار نشر من بينها 266 دار نشر جزائرية و324 دار نشر عربية و660 دار نشر أجنبية تمثل 36 دولة” ليضيف أنه “تم تسجيل أكثر من 50 نشاطا ثقافي طوال المعرض على مستوى كل القاعات.

وأوضح ذات المتحدث ان هذا الموعد الأدبي حضره أزيد من 1.5 مليون زائرا، وهو ما يبرهن إهتمام المواطن الجزائري بالقراءة وبالكتاب”.

من جهة أخرى، كشف محافظ الصالون الدولي للكتاب، أن الإقبال كان على كل الأجنحة وان الكتب الأدبية والعلمية والتقنية وكذلك الجامعية هي الأكثر طلبا.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...