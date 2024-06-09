تسبيق صب منح و معاشات المتقاعدين تحسبا لعيد الأضحى المبارك

أعلم الصندوق الوطني للتقاعد، في بيان له، اليوم، كافة المتقاعدين وذوي الحقوق، المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد، بتسبيق صب المنح والمعاشات، في حساباتهم البنكية والبريدية، تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وكشف الصندوق في بيانه، أن تقديم صب المنح والمعاشات، سيكون خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 جوان الجاري، عوض الفترة المعتادة من 15 إلى 26 من كل شهر.

هذا و سيتم، صب المنح والمعاشات، باحتساب الزيادات الأخيرة، التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأثر رجعي من شهر ماي 2024.

شرف الدين عبد النور