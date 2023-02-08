تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات بهذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 و1000متر، و بسمك يتراوح بين 10 و 15 سم.

وأوضحت النشرية، أن الثلوج المرتقبة ستبدأ من الساعة 06:00 صباح الخميس، إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة، وتخص ولايات: بومرداس، تيزي وزو وبجاية، جيجل، البويرة، برج بوعريريج وأم البواقي، سطيف، باتنة، خنشلة وتبسة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية، من تساقط ثلوج على المرتفعات، بداية من 15:00 سا مساء الخميس، ويستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة، وتخص ولايات: البليدة، المدية وسكيكدة، ميلة، قسنطينة وقالمة.

وأضاف ذات النشرية، أن تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 900 و 1000 متر بسمك الثلوج المرتقبة يتراوح بين 05 و 10سم.

حورية سعداوي

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