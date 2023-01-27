تساقط الثلوج وتشكل الجليد على هذه الولايات

27 يناير، 2023

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الحمعة٬ في نشرية جوية خاصة من المستوى الثاني٬ من تساقط الثلوج و تشكل الجليد على بعض الولايات.

وأوضحت ذات النشرية٬ أن كمية الثلوج المرتقبة تتراوح مابين 10 إلى 15 سم٬ وتتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه في : تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المدية،عين الدفلى، البليدة،بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج ، ميلة، باتنة، خنشلة وتبسة.

وأضافت ذات المصالح٬ أن صلاحية النشرية الخاصة تستمر إلى غاية يوم السبت 28 جانفي 2023 على الساعة السادسة 18h00 مساء.

وكما دعا الديوان الوطني للأرصاد الجوية٬ مستعملي الطريق بأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف٬  مع احترام المسافة الامنية وتخفيض السرعة.

 

حورية سعداوي

 

27 يناير، 2023

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