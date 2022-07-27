 تزويد 1600 ابتدائية باللوحات الإلكترونية خلال الدخول المدرسي المقبل

27 يوليو، 2022

أعلن اليوم الأربعاء، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن تزويد 1600 ابتدائية باللوحات الإلكترونية خلال الدخول المدرسي المقبل.

وقال بلعابد، في كلمة له خلال حفل تكريم رئيس الجمهورية للمتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا و”البيام”، أن :”الاحتفال بتكريم المتفوقين يكرس اهتمام الدولة بهذا القطاع وتدريس أبنائها وبناتها”.

ودعا ذات المتحدث المتعثرين في الامتحانات النهائية إلى التحلي برباطة الجأش وتحديد نقاط الضعف والأخطاء خلال التعثرات السابقة.

كما أكد وزير التربية الوطنية، على توفير الدولة مختلف وسائل النجاح سواء عن طريق إعادة السنة ضمن التعليم النظامي أو التعليم عن بعد أو بالنسبة للأحرار.

وأعلن نفس المسؤول عن الشروع في تجهيز تدريجي لـ 1600 ابتدائية باللوحات الإلكترونية، واستغلال الكتاب الرقمي لكل تلاميذ الطور الابتدائي مجانا بداية من الدخول المدرسي المقبل، وكذا استغلال الكتاب الثاني وترقية الرياضة المدرسية.

كما كشف بلعابد، عن رفع نسبة الإطعام المدرسي خلال السنة المقبلة إلى 90 بالمائة عند الدخول المدرسي و بلوغ نسبة 100 بالمائة عند نهاية السنة، إلى جانب توفير المنحة المدرسية قبل شهر سبتمبر.

ليديا كبيش

27 يوليو، 2022

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