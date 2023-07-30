أعلن اليوم الأحد، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم تزويد 1200 ابتدائية عبر القطر الوطني باللوحات الرقمية بداية من الدخول المدرسي المقبل.

وكشف بلعابد أنه سيتم تدريس التربية البدنية في الابتدائيات من طرف أساتذة متخصصين، حيث قال: “سيتم انتداب 12 ألف أستاذ متخصص في التربية البدنية”.

وأعلن وزير التربية الوطنية أنه سيتم إقرار تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة إبتدائي مع توظيف 4144 أستاذ وطبع وتوزيع كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة ابتدائي.

رمزي أحمد توميات

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