تزامنا مع عيد العرش اليهودي:عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

12 أكتوبر، 2022

اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني، و ذلك تزامنا مع مايسمى بعيد العرش اليهودي، الذي تتزايد فيه الدعوات لتكثيف الاقتحامات.

و في اليوم الثالث من العيد اقتحم اكثرمن 190 مستوطن االمسجد الاقصى المبارك، لتنفيذ جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته، وأدى عدد منهم ما يسمى بـ”السجود الملحمي” و في غضون ذلك، تم الاعتداء عليهم بالضرب من طرف حراس الاقصى، الذين اعتقلوا جراء ذلك من قبل قوات الاحتلال الصهيوني حسب ما افادت به مصادر اعلامية.

كما منعت شرطة الاحتلال دخول المصلين من هم دون سن الـ40 عاما الى المسجد الاقصى، وسط تضييقات و قيود على المرابطين المتواجدين داخل المسجد وعلى أبوابه.

و تلبية لنداء الفجر العظيم بدءا من اليوم، انطلقت دعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال، التي يتعرض لها المسجد من طرف المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا.

حورية سعداوي

12 أكتوبر، 2022

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