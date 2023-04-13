تريكي يوضح بخصوص تسقيف قيمة المبالغ المسحوبة من بريد الجزائر

أكد وزير البريد والاتصالات اللاسلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن تسقيف السحوبات المالية من الحسابات الجارية إلى حدود 20 ألف دينار جزائري أثبت نجاعتها.

وقال تريكي في رد له على سؤال طرحته نائب بالمجلس الشعبي الوطني طالبت خلاله برفع القيمة المحددة للسحب:” إنه يجري حاليا متابعة المعطيات النقدية بصفة دورية، وسيتم بناء على المتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة”.

كما كشف الوزير أنه يمكن استعمال الصكوك المصادق عليها أو التحويلات من الحسابات أو من خلال نظام المقاصة الالكترونية مع البنوك

ليديا كبيش

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