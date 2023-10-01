تركيا: هجوم إرهابي أمام مبنى وزارة الداخلية بأنقرة

1 أكتوبر، 2023
تركيا: هجوم إرهابي أمام مبنى وزارة الداخلية بأنقرة

كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، عن تنفيذ هجوم بالقنابل من قبل إرهابيَّين، أمام مبنى وزارة الداخلية، بمنطقة قيزيلاي وسط العاصمة أنقرة، وأضاف أن عنصرَي أمن أُصيبا بجروح نتيجة إطلاق النار، مشيراً إلى أن أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه وجرى تحييد الآخر.

و سُمع دويّ انفجار وإطلاق رصاص صباح اليوم الأحد، حسب ما كشفته مصادر إعلامية تركية، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قيزيلاي وسط العاصمة أنقرة.

وأفاد وزير الداخلية التركي، بأن “إرهابيَّين جاءا بمركبة تجارية خفيفة نفّذا هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية”.

وقال وزير الداخلية التركي يرلي قايا، في منشور عبر منصة إكس، “في نحو الساعة 09.30 نفذ إرهابيان جاءا بمركبة تجارية أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية هجوماً بالقنابل”.

وأضاف، “نتيجة إطلاق النار أُصيب اثنان من عناصرنا بجروح طفيفة”، مشيراً إلى أن “أحد الإرهابيَّين فجّر نفسه وجرى تحييد الإرهابي الآخر”.

شرف الدين عبد النور

1 أكتوبر، 2023

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