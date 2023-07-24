تركيا تقدم تعازيها للجزائر في ضحايا حرائق الغابات

24 يوليو، 2023
تركيا تقدم تعازيها للجزائر في ضحايا حرائق الغابات

قدمت تركيا، اليوم الإثنين، تعازيها إلى الجزائر على إثر ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت 11 ولاية والتي أدت إلى استشهاد 34 شخصا بينهم 10 عسكريين و24 مدنيين، حسب ما اورده بيان وزارة الخارجية التركية.

و قالت وزارة الخارجية التركية في بيانها: ” تلقينا بحزن وفاة العديد من المدنيين والعسكريين في الحرائق التي مست مختلف ولايات الجزائر.. خالص التعازي للحكومة وللشعب الجزائري ورحم الله الضحايا والشفاء العاجل للمصابين”.

كما أكدت تركيا استعدادها الدائم لتقديم أي نوع من المساعدة للجزائر، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

24 يوليو، 2023

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