ترقية المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة إلى مصاف جامعة مع الدخول الجامعي المقبل “وارد جدا”

5 نوفمبر، 2022

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي, كمال بداري, اليوم السبت ان ترقية المركز الجامعي مرسلي عبد الله لتيبازة الى مصاف جامعة “وارد جدا” خلال الموسم الجامعي المقبل.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل يقوم بها لولاية تيبازة رفقة وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، ان ملف ترقية المركز الجامعي لتيبازة الى “مصاف جامعة كاملة الأركان وارد جدا” خلال الموسم الجامعي المقبل (2024/2023).

وأشار في هذا الصدد إلى ان مسألة ترقية مؤسسات التعليم العالي من مراكز جامعية الى جامعات تخضع لجملة من الاجراءات الادارية و التقنية و المعايير التي يتطلب تحقيقها و انجازها.

وتطمح أسرة التعليم العالي والبحث العلمي بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله لتيبازة الى ترقية هذه المؤسسة لمصاف جامعة منذ عدة سنوات وضاعفت الجهود لبلوغ مستويات أعلى قصد الاستجابة للمعايير المطلوبة لتحقيق الهدف.

للإشارة، فقد فتح المركز الجامعي لتيبازة أبوابه أمام الطلبة سنة 2011 وتخرج منه 19 ألف طالبا وطالبة ليومنا من المعاهد التي يحتضنها و المتخصصة في العلوم الإنسانية والإجتماعية وكذا التقنية.

واج

5 نوفمبر، 2022

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