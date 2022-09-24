ترقية الاقتصاد الوطني محور لقاء الحكومة والولاة

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم وغدا، لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم في العاصمة.

ومن المرتقب أن يفتتح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أشغال اليوم الأول للقاء الذي سيكون بعنوان “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”.

وبعد هذا الاجتماع ثالث اجتماع للرئيس تبون مع قادة الأجهزة التنفيذية المحلية منذ توليه مقاليد الرئاسة نهاية سنة 2019.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد الحركة الواسعة التي أجراها الرئيس تبون في سلك ولاة الجمهورية الأسبوع الماضي.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...