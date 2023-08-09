تدمير 19 مخبأ للجماعات الإرهابية بتبسة

9 أغسطس، 2023
الجيش الوطني الشعبي-خنشلة

قامت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أوت 2023، بتنفيذ عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت خلال عملية بحث وتمشيط بتبسة، من كشف وتدمير 19 مخبأ للجماعات الإرهابية تحتوي على متفجرات وأدوات تفجير وأغراض مختلفة

فيما تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عملية أخرى منفصلة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

9 أغسطس، 2023

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