تدعيم النقل الجوي بنسبة 50 بالمائة بعد اقتناء الطائرات الجديدة

3 يوليو، 2023

كشف وزير النقل، يوسف شرفة، عن تدعيم النقل الجوي بنسبة 50 بالمائة بعد اقتناء الطائرات الجديدة، مؤكدا أنه تم إنهاء كل التجهيزات والأشغال المتعلقة بموسم الصيف

وجاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى العاصمة، رفقة والي ولاية الجزائر، أين أعطى إشارة إنطلاق أشغال دعم أربعة أرصفة من ميناء الجزائر.

و أكد شرفة أن أشغال ميترو وخط السكك الحديدية الجديد بالمطار الدولي تعرف تقدما كبيرا، حيث من المنتظر أن يتم تسليم هذه المشاريع لتدخل حيز الخدمة نهاية 2024.

رمزي أحمد توميات

 

3 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

بمناسبة اليوم الوطني للصحافة: الفضاء الإذاعي للأمن الوطني يتناول إسهام وسائل الإعلام في ترسيخ الوعي الأمني

19 أكتوبر، 2022

إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المازوت ببرج باجي مختار

16 يوليو، 2022

العثور على جثة اللاعب الدولي السابق نبيل قاسمي

29 مايو، 2021

الفريق شنقريحة يُعزي في وفاة العميد عبد الحكيم ڨعشي

6 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: