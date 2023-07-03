كشف وزير النقل، يوسف شرفة، عن تدعيم النقل الجوي بنسبة 50 بالمائة بعد اقتناء الطائرات الجديدة، مؤكدا أنه تم إنهاء كل التجهيزات والأشغال المتعلقة بموسم الصيف

وجاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى العاصمة، رفقة والي ولاية الجزائر، أين أعطى إشارة إنطلاق أشغال دعم أربعة أرصفة من ميناء الجزائر.

و أكد شرفة أن أشغال ميترو وخط السكك الحديدية الجديد بالمطار الدولي تعرف تقدما كبيرا، حيث من المنتظر أن يتم تسليم هذه المشاريع لتدخل حيز الخدمة نهاية 2024.

رمزي أحمد توميات

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