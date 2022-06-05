تدعيم أسطول الشاحنات المخصصة لنقل الحبوب بالجنوب

5 يونيو، 2022

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بيانا، بخصوص حملة الحصاد والدرس على مستوى الجنوب وذلك في إطار التنظيم المعمول به لغرض تأطير حملة الحصاد والدرس لسنة

وفي هذا الصدد،أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب، عن تدعيم أسطول الشاحنات المخصصة لنقل الحبوب سيما بالنسبة لولايات الجنوب

ووفقا لنص البيان فقد تم تدعيم أسطول الشاحنات المخصصة لنقل الحبوب سيما بالنسبة لولايات الجنوب، أين تم في هذا الخصوص تعبئة 10 شاحنات إضافية، وكذا الإمضاء على اتفاقية ما بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والشركة العمومية LOGITRANS.

وهو ما سيمكن من تسهيل عمليات الدفع والنقل والمساهمة في تقليص آجال الإنتظار “الحصاد، النقل، الوزن في نقاط الدفع والتحويل، يضيف ذات البيان

رمزي أحمد توميات

5 يونيو، 2022

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