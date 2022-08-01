 تدابير جديدة لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والانتاج في القطاع الفلاحي

1 أغسطس، 2022
 أصدرت اليوم الإثنين، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بيانا بخصوص الاجراءات الضريبية الرئيسية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والانتاج في القطاع الفلاحي.
و تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، إعفاء المستثمرين في الأراضي المستصلحة حديثا والأراضي الجبلية في إطار الاستصلاح الفلاحي من إعفاءات ضريبية كاملة لمدة عشر سنوات.
وكذا الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاعلاف المخصصة للماشية والدواجن المنتجة محليا، وتمديد الاعفاء الدائم عن ضريبة الدخلا الإجمالي “الدخل الفلاحي” ليشمل الدخل من المستثمرات الصغيرة التي تكون مساحتها أقل من أو يساوي 06 هكتارات بالهضاب العيلا والجنوب وهكتارين بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.
كما تم منح تخفيض بنسبة 60 بالمئة عن الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي، يضيف ذات البيان.
ليديا كبيش
1 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

آيت منقلات يشدد على أهمية استرجاع مصداقية المجلس الشعبي الوطني لإعادة كسب ثقة المواطن

8 يوليو، 2021

صبري بوقادوم يشدد على التضامن الدولي من أجل استجابة انسانية

1 يوليو، 2021

تسجيل 103 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

25 فبراير، 2022

حزب “التقدم و الاشتراكية” المغربي يطالب الحكومة بالابتعاد عن الممارسات الاستفزازية ضد رجال التعليم

15 أبريل، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: