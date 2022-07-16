تخفيض معدل النجاح في البكالوريا وهذه نسبة النجاح الوطنية

16 يوليو، 2022

أعلن اليوم السبت، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن تخفيض معدل النجاح في امتحان شهادة البكالوريا إلى 9.50.

وكشف بلعابد، لدى تنشيطه لندوة صحفية، بمقر وزارة التربية الوطنية، أن نسبة النجاح على المستوى الوطني بلغت 58.75 بالمائة.

في حين بلغت نسب النجاح في البكالوريا بحسب الشعب كالاتي:

آداب وفلسفة: 54.80 بالمائة
اللغات الأجنبية: 64 بالمائة
التسيير والاقتصاد: 52.92 بالمائة
العلوم التجريبية: 59.32 بالمائة
الرياضيات: 78.78 بالمائة
التقني الرياضي هندسة: 56 بالمائة
الهندسة الكهربائية: 65.15 بالمائة
الهندسة المدنية: 65.43 بالمائة
هندسة الطرائق: 64.92 بالمائة.

وبالنسبة لأصحاب أعلى معدل فقد تحصلت بلعباس إيمان من ولاية باتنة شعبة علوم تجريبية: 19.55 ، بمعدل المواد الأساسية 19.21، ومرداس منار من قالمة، شعبة علوم تجريبية، تحصلت 19.33 ، بمعدل المواد الأساسية 19.65، في حين تحصلت تراكة فدوى، علوم تجريبية، بمعدل 19.33، بمعدل المواد المميزة 19.50

أما بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة: قعقاع أسماء، بشعبة الآداب تحصلت 18.10، وبنقطة أعلى معدل في مادة الفلسفة 17.50 من مدارس أشبال الأمة: شعبة الرياضيات تحصل على معدل 18.57، وهو أحسن معدل لمترشحي أشبال الأمة، وبمعدل 20 في مادة الرياضيات.

ليديا كبيش

16 يوليو، 2022

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