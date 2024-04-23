 تخصيص 8 أطنان من الأدوية للحجاج الميامين

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، عن تخصيص 8 أطنان من الأدوية لفائدة الحجاج الميامين في البقاع المقدسة.

وأكد سايحي خلال يوم تحسيسي وتوعوي لفائدة أعضاء البعثة الطبية موسم حج 1445ه/2024. أن الدولة الجزائرية سخرت كل الدعم والتجنيد للحفاظ على كرامة الجزائريين أينما كانوا. كما أنه تم إختيار البعثة من أجل تمثيل الجزائر.

وأضاف ذات المتحدث أنه تم إنشاء نواة أساسية لمعرفة خبايا الحج والتوجيه في مختلف الأنشطة للحجاج. مضيفا أنه تم تخصيص 8 أطنان من الأدوية، وكذا 122 عضوا في البعثة من أجل التكفل بالحجاج الميامين.

ودعا وزير الصحة الأطباء وأعضاء البعثة بالالتزام بتوصيات وتعليمات مدير البعثة نظرا لكثرة نقاط التشابك والتداخل . مؤكدا أن كل أعضاء البعثة هم موظفون وتطبق عليهم قوانين التوظيف. كما أمر البعثة بالتكفل بالجانب النفسي أولا للحجاج.

وفي سياق ذي صلة لفت نفس المسؤول إلى أن البعثة الطبية السنة الفارطة تلقت إشادة واسعة من قبل السعوديين.

رمزي أحمد توميات