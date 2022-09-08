تخصيص 70 مليون كتاب مدرسي لهذه السنة

شرع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أمس الأربعاء في شحن أوائل الكتب للسنة الدراسية 2022-2023 سيما كتاب اللغة الانجليزية للسنة الثالثة ابتدائي، حيث تم تخصيص 70 مليون كتاب مدرسي.

وأوضح المدير المكلف بالإعلام والبراي بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ياسين ميرة، أن الديوان قام في اطار تطبيق قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتنفيذ لتعليمات وزير القطاع، بشحن أوائل الكتب التي توجهت إلى أربع ولايات من الجنوب الكبير تتمثل في أدرار، تندوف، بشار والنعامة.

وكشف ميرة على هامش زيارة نظمت لفائدة وسائل الإعلام إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أنه تم تخصيص 70 مليون كتاب لاستقبال الموسم الدراسي 2022-2023. في الأطوار التعليمية الثلاث، وأنه لفئة المكفوفين نصيب من هذه الكتب.

كما أكد ذات المتحدث أن عملية الطباعة والتوزيع ستبقى مستمرة وكل المجهودات بذلت لإيصال هذه الوسيلة البيداغوجية إلى جميع المدارس على المستوى الوطني قبل الدخول المدرسي المقبل.

وأشار المكلف بالإعلام،، الى توفر جميع الكتب في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى جانب كتاب اللغة الإنجليزية الذي سيكون حاضرا ضمن البرنامج البيداغوجي المسطر من طرف وزارة التربة الوطنية.

وفي هذا الصدد، كشف ميرة، انه لضمان وصول الكتاب لكل تلميذ، تم إستحداث عدة آليات وتخصيص 34 نقطة بيع تابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عبر الوطن إلى جانب أزيد من 1400 مكتبة خاصة معتمدة زيادة إلى البيع الإلكتروني للكتاب المدرسي.

رمزي أحمد توميات

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