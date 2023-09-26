التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس الإثنين، بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ، وذلك في إطار لقاءات الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين حسب بيان للوزارة الوصية.

وشكل اللقاء فرصة للنقاش وتبادل الآراء واقتراح سبل معالجة بعض الانشغالات، وطرح جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والمجلس الوطني في جو ودي وأخوي.

وكشف المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، أته تم التطرق إلى العديد من النقاط والقضايا في اللقاء مع الوزير بداري

كما أكد ميلاط أنه تم التطرق إلى القانون الأساسي للأستاذ الجامعي والنظام التعويضي، وضرورة صدورهما معا قبل نهاية العام.

هذا وقد طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بضرورة الاسراع في ابرام اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية، لاستفادة الأسرة الجامعية من تخفيضات في أسعار التذاكر.

بالإضافة إلى الاسراع في ابرام اتفاقية مع اتصالات الجزائر لاستفادة الأسرة الجامعية من تخفيضات في اشتراكات الإنترنت وضرورة إعادة النظر في شبكات التقييم الخاصة بالترقية المطروحة مؤخرا، للحفاظ على استقرار النصوص.

كما أكد ذات المتحدث أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تخصيص 1500 مسكن من نوع LPA للأسرة الجامعية.

وأشار ميلاط الى ان الوزارة الوصية راسلت وزارة السكن لإعفاء الأساتذة الجامعيين من شرط الحد الأعلى للأجر للاستفادة من سكنات Lpp.

ليديا كبيش

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