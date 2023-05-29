تخصيص 117 مرشد لمرافقة البعثة الجزائرية للحجاج

كشف اليوم الإثنين وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي عن عدد المرشدين الذين سيرافقون البعثة الجزائرية للحجاج.

وقال بلمهدي خلال افتتاح فعاليات ملتقى الإرشاد الديني للحج بدار الامام: ” إن مهمة جديدة بدأت اليوم وهي تأطير الحج وبيان أحكامه حيث بلغ عدد الإرشاد النسوي 13 مرشدة، و104 مرشد وحوالي 18 في الإفتاء من أجل المرافقة الجيدة للحجاج”.

وأبرز ذات المتحدث الأثر الإيجابي الذي تلعبه الدروس والخطب المنتشرة في مساجد الوطن، بالإضافة إلى تدخل الأئمة عبر وسائل الإعلام لتبيين مناسك الحج.

وأكد الوزير أنّ هذه الأخيرة كان لها الأثر الأكبر على مشاعر الناس للتوجه إلى التسجيل لقرعة الحج وجعلتهم يتعطشون لزيارة بيت الله، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأمانة الملقاة على عاتق المرشدين

وقال وزير الشؤون الدينية:”إن مهمة وأمانة رعاية ضيوف الرحمان هي مهمة تتعلق برقبة بكل واحد منا، وسنسأل عن هذه الأمانة أمام الله، إذا اشتكى أي حاج يريد الحج المبرور ولم يسعفه إمام أو مرشد”.

كما نوه بلمهدي على جهد القائمين والمرشدين والأئمة والعلماء كان له الفضل الكبير في أن وصلت بعثة الحج اليوم 42ألف وهو يتزايد كل سنة فتلاوة واحدة في التراويح.

رمزي أحمد توميات

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