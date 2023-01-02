تحييد 39 إرهابي وإسترجاع أسلحة ثقيلة سنة 2022

2 يناير، 2023

تميزت سنة 2022 بنتائج معتبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، حسبما أفادت به الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي لسنة 2022.

ووفقا للمصدر، فقد تم تحييد وتوقيف عدد كبير من الإرهابيين. وكذا تفكيك عدة خلايا دعم وتدمير عدد معتبر من المخابئ التي كانت تُستعمل من طرف الجماعات الإرهابية.

حيث تم سنة 2022، تحييد 39 إرهابي والقضاء على 20 إرهابي واستسلام 5 إرهابيين، وتوقيف 14 إرهابي، يضيف ذات البيان.

كما تم توقيف 371 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير 64 مخبئ الإرهابيين، وكشف وتدمير 97 قنبلة تقليدية الصنع.

في حين تم إسترجاع 623 قطعة سلاح، منها 16 رشاشات ثقيلة من مختلف العيارات. و4 قاذفات صاروخية RPG-7، و2 قاذفات صاروخية RPG- 2، بالإضافة إلى 56 كلاشنيكوف، و499 بنادق من مختلف الأصناف، و39 مسدسات آلية، و7 أنظمة تفجير عن بعد.

وكذا 605 قذيفة من مختلف العيارات، و161499 طلقة من مختلف العيارات، و35 مخازن وأشرطة ذخيرة، و31 كغ مواد متفجرة.

رمزي أحمد توميات

2 يناير، 2023

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